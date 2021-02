Agricoltura, Pignatone (M5s): “Al via tavolo filiera brassicolo, fondamentale pianificare investimenti per il comparto”

“Nonostante la delicata situazione politica che stiamo vivendo, sull’agricoltura non c’è tempo da perdere. Al via, ieri pomeriggio, il Tavolo ministeriale per la filiera del settore brassicolo italiano, un comparto fondamentale per lo sviluppo economico della Sicilia”. Così il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura a Montecitorio.

“Nell’ultima legge di bilancio, – continua il parlamentare – sono stati messi a disposizione fondi per 10 milioni di euro che serviranno a sostenere l’intero settore: dalla produzione dei cereali alla trasformazione in prodotto finito. In questa fase, è fondamentale pianificare gli investimenti, tenendo conto delle necessità di produttori. Già dal primo incontro, le esigenze emerse sono chiare: sostegno alla produzione di orzo e luppolo; finanziamenti alla ricerca, per migliorare i sistemi produttivi e di trasformazione; formazione per agricoltori e tecnici”.

“Agricoltori, aziende di trasformazione, birrifici artigianali, sono tantissime le aziende siciliane che lavorano in questo settore. Intervenire prontamente – conclude Pignatone – vuol dire sviluppo economico ed incremento dei posti di lavoro, due cose che in un periodo come questo hanno priorità assoluta”.