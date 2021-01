Serradifalco. Con fondi Democrazia Partecipata finanziato progetto dell’Usef per acquisto di salottini in piazza Vittorio Emanuele.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha assegnato i fondi regionali per la Democrazia Partecipata (4 mila euro) al progetto presentato dall’Usef per l’acquisto di arredamento urbano al fine di qualificare e arricchire la storica Piazza Vittorio Emanuele con salottini, tavoli e poltroncine così come è stato fatto in piazza San Leonardo.

E’ stata la commissione comunale a pronunciarsi in questo senso. La proposta avanzata dall’Usef è stata ritenuta “Tecnicamente e finanziariamente” fattibile. Non altrettanto per quella del M5S che aveva proposto di far analizzare le acque domestiche per verificarne la potabilità (1000 euro) e di acquistare 300 alberi da piantare per arricchire il verde pubblico. La commissione, infatti, ha considerato le due proposte “tecnicamente e finanziariamente inattuabili”.