Rassegna Stampa. Caltanissetta: popolazione scende sotto i 60mila abitanti

Le zone interne della Sicilia continuano a perdere abitanti e non c’è il ricambio generazionale. La popolazione residente di Caltanissetta è scesa sotto le 60mila unità come mai era successo ormai da alcuni decenni a questa parte quando è stata costantemente al di sopra.

C’è stato qualche anno in cui si è avvicinata ai 60mila abitanti residenti senza però scendere sotto. La popolazione è ora di 59.540 abitanti, quanti ne sono risultati alla data di chiusura del 31 dicembre 2020, di cui 28.515 maschi e 31.025 femmine. Rispetto alla stessa data dell’anno precedente ci sono ora 731 abitanti in meno perché alla fine del 2019 la popolazione era di 60.271 abitanti con 28.903 maschi e 31.368 femmine.

Ci sono pertanto ora in meno 388 maschi e 343 femmine. La popolazione è diminuita malgrado siano aumentati gli stranieri che sono 3.360 quelli ufficiali ai quali bisogna aggiungere gli irregolari.

Ne consegue che se non ci fossero gli stranieri, la popolazione sarebbe di 56.180 residenti. E’ comunque e in ogni caso inferiore effettivamente ai 59.540 abitanti perché questo numero comprende, tra l’altro, gli studenti che frequentano l’università in altre sedi, sono tanti e difficilmente dopo la laurea torneranno a Caltanissetta che non offre possibilità di occupazione che invece trovano altrove. Il calo della popolazione si è accentuato soprattutto negli ultimi cinque anni.

Nel 2016, infatti, gli abitanti erano 63.362 per passare a 62.319 nel 2017 e poi a 61.183 nel 2018, 60.271 nel 2019, e ora 59.540. Nel consegue che dal 2016 al 2020 Caltanissetta ha perduto 3.822 abitanti. Ma sono le conseguenze che fanno maggiormente preoccupare perché ora il Comune sarà declassato e passerà alla categoria inferiore con tutto quello che significa soprattutto ai fini dei contributi e dei finanziamenti statali e regionali che saranno ridotti.

Nel dettaglio nell’anno 2020 i nati sono stati 370 (191 maschi e 174 femmine) contro i 382 del 2019, mentre i morti sono stati 668 (313 maschi e 355 femmine) e nell’anno precedente 663 ossia 5 in meno. Per cui la differenza tra i morti (668) che sono di più e i nati (370) è di 98 unità. Nel 2020 sono stati di più coloro che hanno lasciato Caltanissetta per trasferirsi altrove rispetto a quelli che hanno chiesto l’iscrizione all’anagrafe comunale. Sono andati via 1.251 (743 maschi e 508 femmine) e sono venuti 818 (477 maschi e 341 femmine) per cui coloro che si sono trasferiti altrove sono stati 433 in più rispetto ai nuovi arrivati.

Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in famiglia è stata di 59.021 unità e il resto (519) risulta residente in convivenza con un totale di 25.979 famiglie anagrafiche e con una media di 2,3 componenti per ogni famiglia. Delle 3.360 unità della popolazione straniera residente a Caltanissetta 2.021 sono maschi e 1.339 femmine di cui 552 (312 maschi e 240 femmine) minorenni con complessive 1.953 famiglie.