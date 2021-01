Lo show del sindaco di Messina De Luca su Facebook: le pernacchie al governatore Musumeci. IL VIDEO

Pernacchie per Musumeci, lo show del sindaco di Messina De Luca Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in una diretta Facebook attacca il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sull’ltima ordinanza anti-Covid: “Pernacchie per Musumeci per la sua zona rossa farlocca! A Messina, per far rientrare il danno causato dal manager dell’ASP uomo di fiducia di Razza e Musumeci, dobbiamo chiudere tutto per almeno una settimana per cercare di rientrare nei parametri medi nazionali di diffusione del Covid”.