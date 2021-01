Altri 1.969 casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato e’ contenuto nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Nello stesso arco temporale sono stati registrati 36 decessi e 1.294 guarigioni. Al momento in Sicilia si contano 44.677 positivi, 639 piu’ di ieri. I ricoverati in regime ordinario sono 1.371, mentre nelle terapie intensive e sub-intensive si contano 208 pazienti.