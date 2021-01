Covid in Italia, oggi 15.774 contagi e 507 morti: bollettino 13 gennaio

Sono 15.774 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 507 morti che portano il totale a 80.326 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.429 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579 (-57 da ieri).

Puglia – Sono 1.082 i nuovi casi di coronavirus in Puglia resi noti oggi secondo il bollettino diffuso dalla regione. Sono 435 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Valle d’Aosta – Nessun nuovo decesso e 420 casi positivi attuali, di cui 43 ricoverati in ospedale, 2 in intensiva, e 375 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’emergenza Coronavirus in Valle D’Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Veneto – “Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 54.000 tamponi, rilevando 1.884 positivi pari ad un’incidenza del 3,48%, anche questo un indice che si sta abbassando di giorno in giorno. Il totale dei ricoveri nelle aree non critiche in Veneto è oggi di 2.988 (-40), mentre nelle terapie intensive vi sono 360 malati (-31)”. Lo ha spiegato il governatore del Veneto, Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 91 decessi per un totale di 7.684 dall’inizio dell’epidemia il 21 febbraio scorso; i dimessi in totale sono 12.830, 200 nelle ultime 24 ore.

Lombardia – Sono 2.245 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 51 morti che portano il totale a 25.954 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Toscana – “I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 507 su 10.258 tamponi molecolari e 4.792 test rapidi”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus.

Piemonte – Sono 1.009 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 41 morti che portano il totale a 8.278 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Emilia Romagna – In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.178 nuovi contagi da Covid-19 su un totale di 15.833 tamponi eseguiti. Purtroppo, si registrano 66 nuovi morti.

Campania – Sono 1.098 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 48 morti che portano il totale a 3.257 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Lazio – Sono 1.612 casi i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. I morti sono 41, secondo le cifre diffuse dalla Regione.