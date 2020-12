Provincia di Caltanissetta, morti sorella e fratello con covid: a distanza di pochi giorni

S’è celebrato ieri pomeriggio nella Cappella Lux Perpetua del cimitero comunale di Santa Caterina Villarmosa, il funerale di Pietro Carlotta, l’ex dipendente comunale dell’ufficio tecnico di 77 anni che, come reso noto dal sindaco, è deceduto a seguito delle complicazioni derivanti dal contagio da Covid.

Una scomparsa che ha colpito non poco la comunità caterinese sia per la statura umana di Pietro Carlotta, impegnato anche nella corale “Estrella Hermosa” di Santa Caterina, che per il fatto che la famiglia Carlotta è molto conosciuta ed apprezzata in paese.

Qualche giorno fa, invece, era deceduta la sorella di Pietro, Giuseppina Carlotta che, a quanto sembra, sarebbe risultata anche lei positiva al Covid. Un doppio lutto per il quale il sindaco Giuseppe Ippolito ha inteso esprimere il cordoglio suo