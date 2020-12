Orologi da fitness: una scoperta

Gli orologi da fitness hanno uno stile più sportivo rispetto ai classici orologi eleganti e sono adatti per essere indossati tutti i giorni con ogni outfit, ricordiamo che sportivo non è il sinonimo di brutto, infatti questi orologi, soprattutto negli ultimi anni si sono evoluti decisamente, permettendoci di scegliere vari modelli molto belli da aggiungere al tuo look quotidiano, con la possibilità in alcuni modelli di cambiare i cinturini così da avere un orologio diverso ogni volta che lo desideriamo.

Un esempio di orologio da fitness è lo smartwatch, ovvero un orologio intelligente con molte funzionalità, adatto non solo agli sportivi ma a chiunque.

Lo smartwatch è in grado di monitorare i battiti cardiaci, il riposo, la saturazione, la pressione sanguigna, calcolare i passi e le calorie bruciate e con la possibilità di collegarlo allo smartphone ricevendo le notifiche direttamente sul tuo polso, è inoltre possibile collegare le varie app di salute installate sul telefono e collegare alcuni accessori per gestire e monitorare al meglio i tuoi allenamenti.

La funzione principale dell’orologio sportivo è il cronometro, che consente di tenere sotto controllo in modo preciso il tempo che passa, verificando minuti, secondi e millesimi di secondi, con la possibilità di bloccare e far ripartire il conteggio quando ne si ha bisogno.

Il cronometro è molto utile per chi decide di correre per un arco ben preciso di tempo, così da impostarlo e avere una notifica tramite un suono quando è scaduto il tempo ma è utile per tanti altri sport o lavori come per esempio gli arbitri che devono sapere esattamente la divisioni in tempi.

In conclusione l’orologio da fitness o sportivo è adatto a tutti, sportivi e non, esiste una vasta scelta di modelli di brand diversi come Xiaomi, Samsung, Fossil, Casio e tanti altri, inoltre sono accessibili alle tasche di tutti perché troviamo orologi sportivi economici che partono dai 10 euro e arriviamo a orologi più costosi di 400/500 euro; ma anche con un orologio di bassa fascia parliamo di qualità e ottime funzioni.