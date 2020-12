Evade dai domiciliari nell’agrigentino: aggredisce uomo, rapina donna, arrestato al confine con la Svizzera

Un trentaseienne, Gianluca Scaccia, di Canicatti’, in provincia di Agrigento, e’ stato arrestato insieme alla compagna, dopo un avventuroso tentativo di fuga, al confine con la Svizzera. L’uomo era detenuto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico in un appartamento di Naro in seguito a una condanna a 10 anni di reclusione, nelle scorse settimane confermata in appello, per un tentato omicidio di natura passionale. Scaccia, secondo l’accusa, avrebbe sparato all’ex marito di quella che era la sua attuale compagna perche’ voleva vendicare e porre fine a un loro tentativo di riavvicinamento.

Scaccia, nei giorni scorsi, ha quindi rimosso il braccialetto elettronico e tentato la fuga insieme alla sua compagna attuale , Valentina Mantione, con l’obiettivo di raggiungere la Svizzera. I due sarebbero arrivati fino a Milano dove hanno picchiato e rapinato una donna per sottrarle l’autovettura.

Una mossa sbagliata perche’ quella macchina aveva il gps satellitare che ha fatto si’ che la Polizia si mettesse subito alle calcagna della coppia. I due, infatti, sono stati arrestati al valico di Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera. La coppia e’ stata portata al carcere di Como.