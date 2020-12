Covid, Samonà (Lega): “Per Natale regaliamo un libro per nutrire l’anima e come gesto di attenzione al mercato dell’editoria che sta pagando le conseguenze della crisi”

“Per Natale regaliamo un libro, sarà un piccolo gesto di attenzione non soltanto per le persone a cui teniamo, ma anche in favore dei tantissimi librai e degli editori colpiti in questi mesi dalla crisi”.

L’invito è dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà (Lega), secondo cui “fra le principali vittime delle conseguenze economiche del covid c’è il mercato dell’editoria, che è crollato, non soltanto nelle cosiddette zone rosse, ma in tutto il Paese, nonostante una breve ripresa nel periodo estivo, quando sembrava che la tendenza si fosse invertita”.

“Regalare un libro per Natale – conclude l’assessore leghista alla Regione Siciliana – è un modo per nutrire l’anima e per non dimenticare autori, librai ed editori, che stanno compiendo sacrifici immani per tamponare gli effetti negativi del minor fatturato nel 2020″.