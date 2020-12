Nella serata di giovedì 17 dicembre, personale della Polizia di Stato ha denunciato ex art. 73/5° del D.P.R. 309/90, un quarantenne nisseno, poiché trovato in possesso di gr. 7,42 di Hashish; nella circostanza tre giovani sono stati segnalati amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90.

La sostanza è stata sequestrata e sottoposta ad un’analisi preliminare presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Caltanissetta che ha restituito esito positivo.