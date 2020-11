Vienna, il cancelliere Kurz: “Attentatori ben armati, diversi ancora in fuga”

Gli attentatori di Vienna erano “ben armati” e “l’attacco era stato preparato in modo molto professionale”. Lo ha detto alla tv il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sottolineando che ci sono diversi attentatori ancora in fuga e che il pericolo non è stato ancora completamente scongiurato: l’operazione di polizia è tuttora in corso. Sulle motivazioni dell’attacco Kurz ha spiegato che al momento non ci sono indicazioni, ma, vista la vicinanza della scena del crimine alla sinagoga principale di Vienna, non si può escludere un contesto antisemita.