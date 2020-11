Usa, staff comunicazione Casa Bianca: per la prima volta tutto femminile, Biden sceglie 7 donne

Per la prima volta nella storia lo staff della comunicazione alla Casa Bianca sarà composto solo da donne. Lo hanno annunciato il presidente eletto Joe Biden e la viceporesidente Kamala Harris. La direttrice delle comunicazioni della campagna di Biden, Kate Bedingfield, sarà la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca. Jen Psaki, portavoce democratica di lunga data, sarà la sua addetta stampa.Karine Jean Pierre, che era il capo del personale della vicepresidente eletta Harris, sarà la principale segretaria stampa del presidente eletto.

Pili Tobar, che era la direttrice delle comunicazioni per le coalizioni sulla campagna di Biden, sarà la sua vice direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca.

Tre consulenti senior della campagna Biden sono state nominate per i ruoli principali della comunicazione: Ashley Etienne, ex direttrice delle comunicazioni per la presidente della Camera Nancy Pelosi, sarà la direttrice delle comunicazioni di Harris. Symone Sanders sarà la consigliere senior e la portavoce capo di Harris.

Elizabeth Alexander, che ha servito come segretaria stampa dell’ex vice presidente e sua direttrice delle comunicazioni mentre era senatore del Delaware, sarà la direttrice delle comunicazioni della First Lady Jill Biden.