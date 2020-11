Tragedia fatale nel nisseno: uomo “schiacciato” ed ucciso dal suo furgone

Una letale fatalità, una banale dimenticanza che gli è costata la vita: travolto dal suo furgone, non aveva inserito il freno a mano. La tragedia si è consumata, domenica 22 novembre, a Marianopoli, paese in provincia di Caltanissetta: la vittima è un uomo di 51 anni, G.C.

La prima, sommaria, ricostruzione del tragico incidente è stata compiuta dai militari dell’Arma. L’uomo, giunto in una sua proprietà in campagna, è scesa dal mezzo per aprire il cancello posizionato sulla parte terminale di una discesa in una stradina laterale. Il furgone avrebbe iniziato la sua folle corsa, travolgendo e schiacciando l’uomo che è stato rinvenuto dopo alcune ore dai familiari. Vano, purtroppo, il volo dell’elisoccorso: per l’uomo era ormai troppo tardi. (FOTO DI REPERTORIO).