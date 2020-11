Musica italiana in lutto: è morto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh

E’ morto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. Aveva 72 anni. E’ stato strumentista, autore e scrittore. L’annuncio è stato dato su Twitter dall’amico Bobo Craxi.

Stefano D’Orazio, storico batterista, cantante e paroliere dei Pooh, è morto a 72 anni. Ad annunciarlo su Twitter è stato Bobo Craxi: “Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù. Ciao!”. “Stefano D’Orazio è volato nell’altra dimensione”, gli ha fatto eco Red Ronnie. Il 12 settembre 2017, nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno, D’Orazio aveva sposato l’organizzatrice di eventi Tiziana Giardoni al suo fianco da oltre dieci anni.

Per festeggiare il giorno più bello del musicista, al suo primo matrimonio, si era riunita tutta la band.

“Gli altri Pooh continuavano a chiedermi: ‘Ma quand’è che metti la testa a posto?’ E nel tempo in cui l’ho deciso per la prima volta loro lo hanno fatto 2 o 3 volte ciascuno”, aveva svelato il musicista a “Chi”.

“La mia vita ha già avuto tre tempi – aveva spiegato – Quello prima dei Pooh, quello con i Pooh e quello dopo i Pooh (la band si è sciolta nel 2016, ndr.). Adesso iniziano i tempi supplementari. E saranno tutti da ridere”.



Tra gli invitati Barbara D’Urso (testimone dello sposo), Emanuela Folliero (sua ex fidanzata), Clemente Mimun, Giampiero Ingrassia, Maurizio Micheli e Paolo Ruffini.