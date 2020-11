Italia, uccide la compagna a coltellate e si costituisce: in Questura con le mani sporche di sangue

Una donna di 34 anni e’ stata uccisa dal compagno con numerose coltellate inferte al collo nel corso della notte a Roveredo in piano (Pordenone). L’uomo, 33 anni, subito dopo si e’ recato in Questura per andare a costituirsi. Aveva ancora le mani sporche di sangue.

Immediatamente gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile si sono recati nell’abitazione, dove hanno trovato la giovane donna senza vita. L’uomo e’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Il pm di turno Federico Facchin procedera’ all’interrogatorio.