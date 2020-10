Palermo, lite per una donna: 26enne ucciso da rivale, un fermo

Omicidio ieri a tarda sera in piazza Guglielmo Marconi a Camporeale, in provincia di Palermo. Ad essere ucciso, con 3 colpi di arma da fuoco all’addome e al torace, Benedetto Calogero Ferrara, 26 anni, di Partinico. Sul posto forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma il giovane e’ spirato sul selciato per le gravi ferite riportate.

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno subito avviato le indagini e individuato un sospettato che in nottata si e’ costituito. Si tratta di Michele Mule’, 28 anni, in stato di fermo per omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il movente parrebbe essere quello passionale: una violenta discussione per una donna – non e’ ancora chiaro chi dei due avesse la relazione con la donna contesa – in seguito alla quale Mule’ avrebbe sparato 3 colpi con il suo revolver calibro 38.

Adesso Mule’ si trova al carcere palermitano di Pagliarelli in attesa della convalida del fermo emesso dal pm di turno che ha anche disposto l’autopsia sul corpo della vittima.