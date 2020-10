Lutto in casa Totti: è morto Enzo, il papà di Francesco

Grave lutto in casa Totti. A Roma è morto Enzo, padre di Francesco Totti. Soprannominato “Lo Sceriffo“, il papà dell’ex capitano giallorosso era ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus. Affetto da altre patologie, Enzo a maggio aveva compiuto 76 anni e qualche anno fa era stato colpito da un infarto. Spesso a Trigoria a seguire il figlio, il padre di Totti era celebre per le sue incursioni negli spogliatoi.

In seguito alla morte del padre Enzo per Covid-19, Totti e famiglia si sono poi sottoposti ai controlli di rito e al momento non risulterebbero altre positività al virus tra i congiunti. A scopo precauzionale tutte le attività della “Totti soccer school” sono state comunque sospese.