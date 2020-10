Il questore di Cuneo assegnato a Caltanissetta. Nuovo incarico dalla prossima settimana per Emanuele Ricifari

Il questore di Cuneo Emanuele Ricifari, 58 anni, dalla prossima settimana passerà alla guida della Questura di Caltanissetta. La comunicazione del ministero dell’Interno è in attesa di ufficializzazione. Il trasferimento a nuovo incarico sarà probabilmente effettivo dalla fine della prossima settimana.

La decisione è una delle «conseguenze» indirette della sentenza pronunciata il 14 ottobre dal tribunale di Perugia sul caso dell’espulsione dall’Italia di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov (episodio che risale al 2013). La sentenza di primo grado ha visto la condanna tra gli altri di alcuni funzionari al vertice della polizia con l’interdizione dai pubblici uffici. I condannati sono stati riconosciuti responsabili di sequestro di persona con condanne che sono state più alte di quelle chieste dal pubblico ministero. Anche per questo il Dipartimento di Pubblica sicurezza ha deciso di riorganizzare con un mese di anticipo alcuni uffici per non lasciare «scoperti» posti di vertice in tutta Italia e soprattutto in Sicilia.

Ricifari, che è originario di Catania, era arrivato a Cuneo nel giugno 2018: dirigente superiore, prima di Cuneo era stato impegnato alla Direzione centrale anticrimine della polizia a Roma e, in precedenza, era stato vicequestore a Brescia per 9 anni. Ha studiato nelle università di Catania (laurea in Giurisprudenza), Sapienza di Roma e Ca’ Foscari di Venezia.