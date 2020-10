Coronavirus, Sambuca di Sicilia 50 positivi: per negozi e bar chiusura alle 18

Da oggi chiusura anticipata alle ore 18 di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, professionali e sportive. Lo dispone un’ordinanza firmata nella notte dal sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio. Nel piccolo centro dell’agrigentino, ieri, in una sola giornata ci sono stati 50 tamponi con esito positivo al Covid 19, quasi tutti riferiti ad una casa di riposo diventata un grande e pericoloso focolaio.

In totale a Sambuca di Sicilia i positivi sono adesso 56. Il sindaco ha parlato con il Prefetto di AGRIGENTO ed ha gia’ indicato agli studenti che frequentano le scuole superiori di Sciacca di rimanere a casa. “Invito tutti ad adottare grande prudenza in questo particolare e difficile momento – ha detto in un video diffuso sui social – con l’aiuto della nostra patrona Maria Santissima dell’Udienza sicuramente ce la faremo”.