Caltanissetta piange Totò Scarantino, addio ad un inimitabile pioniere dell’informazione

E’ morto a 63 anni Salvatore Scarantino figura storica dell’informazione nissena. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale S. Elia di Caltanissetta: determinante l’aggravarsi delle sue, già precarie, condizioni di salute.

Difficile inquadrare Salvatore Scarantino in un ruolo univoco; in città era stato tra i primi e più “poliedrici” a cimentarsi nell’informazione del settore radiotelevisivo: la sua inventiva, la sua energia e un carattere gioviale e estroverso lo avevano nel tempo trasformato in un punto di riferimento.

Molteplici le esperienze professionali che lo avevano portato dal locale fino al nazionale, Rai. Il suo archivio contiene la storia di Caltanissetta degli ultimi 50 anni. Occhio attento e sensibile, riusciva a catturare in pochi minuti di video, la notizia, il fatto, l’evento: professionalità e sensibilità.

Il suo studio di viale della Regione è stato uno snodo cruciale per tanti giornalisti.

Lascia un grande vuoto, come professionista esemplare ed uomo amato. La città, che lui ha mirabilmente raccontato con le sue immagini ed i suoi servizi, non lo dimenticherà.

L’editore Michele Spena, il direttore Marco Benanti e la redazione de Il Fatto Nisseno porgono le condoglianze alla famiglia.