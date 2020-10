Amministratore di condominio: tutto quello che c’è da sapere

Quali sono i poteri e i doveri dell’amministratore di condominio? L’amministratore di condominio è il rappresentante legale di un comune spazio condominiale. Facciamo chiarezza sull’argomento.

Sono tante le cose che accadono in uno stabile condominiale. Proprio come ci insegnano le soap opera della televisione, il condominio, inteso come comunità, è sempre una grandissima fonte d’ispirazione narrativa: problematiche e controversie, in uno stabile comune, non mancano proprio mai.

È per questo che la figura dell’amministratore di condominio viene ritenuta tanto importante.

Ma chi è poi in fondo l’amministratore e di cosa si occupa nello specifico?

Scopriamo di più.

Amministratore di condominio: chi è?

Disciplinata dalle norme del codice civile, la figura dell’amministratore si mostra sempre più preziosa all’interno degli stabili condominiali. La nascita di questo ruolo, nel tempo, si è resa infatti necessaria per tutelare i beni comuni a tutti i condomini. La figura dell’amministratore, in realtà, nasce anche come una soluzione a tutte le controversie e le complicazioni che spesso sorgono tra vicini.

Alcune difficoltà, se affidate ad una persona con un ruolo professionale e neutro, possono trovare facilmente risoluzione.

A prevedere la nomina dell’amministratore, come anticipato, è la legge stessa: tale figura è infatti obbligatoria quando lo stabile supera un numero di otto condomini.

La persona addetta all’amministrazione condominiale viene eletta dall’assemblea dei condomini, che ne decide anche il compenso. La nomina può essere riconfermata o revocata annualmente.

Come trovare un amministratore

Purtroppo non esistono ancora dinamiche o modalità precise attraverso cui far partire la ricerca di un amministratore, né un luogo preciso a cui i condomini possano far riferimento per una richiesta. Il più delle volte quando qualcuno necessita di una figura professionale in grado di amministrare le faccende condominiali avvia un passaparola tra amici e parenti.

Oggi, con l’aiuto di internet, tale ricerca può avvenire tramite il web. Chiaramente il problema della distanza e della territorialità può incidere sul buon esito della stessa, pertanto è importante segnalare la zona d’interesse: se la casa si trova a Roma, ad esempio, è consigliabile cercare aziende che hanno nel proprio team la figura di Amministratore di condominio Roma, in modo da poter interagire facilmente nell’attività di gestione del condominio.

Che cosa fa un amministratore di condominio?

Oltre ad amministrare i rapporti tra i condomini, l’amministratore svolge diverse e importanti mansioni.

Per prima cosa egli si occupa di far rispettare tutte le regole del condominio, prendendo provvedimenti nel caso di inosservanza. Inoltre, questa figura si fa carico di tutta la documentazione relativa all’edificio, come registri di contabilità, registri anagrafici o documenti inerenti la gestione dello stabile.

Compito dell’amministratore, inoltre, è recuperare le somme dovute dai condomini, curare gli adempimenti fiscali, gestire le assemblee, la manutenzione del palazzo e i servizi di pulizia. Tutte cose difficili da curare in assenza di una figura professionale adeguata.

La parte più difficile tra le diverse mansioni spettanti all’amministratore resta ad ogni modo la gestione delle controversie. Anche per questo a tale figura si richiede spesso assertività e capacità di mediazione.