Mussomeli. Pino Sorce, un sindaco sostenuto dalla politica regionale per la “Capitale del Vallone”

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la pasticceria Normanna di Mussomeli, l’incontro previsto a sostegno del candidato Sindaco Pino Sorce con la presenza dell’Onorevole Michele Mancuso e dell’Onorevole Edy Bandiera, Assessore Regionale all’agricoltura.

In una sala gremita, ma rispettosa delle regole del distanziamento sociale, presenti molti simpatizzanti, addetti ai lavori, candidati al Consiglio Comunale nonché gli Assessori nominati dal Dottore Pino Sorce, si è svolto appunto un incontro tematico con gli agricoltori di Mussomeli, durante il quale si sono susseguiti gli interventi del candidato sindaco Pino Sorce che ha ringraziato i due esponenti politici intervenuti a sostegno della sua candidatura.



In seguito, l’intervento dell’Onorevole Mancuso nel quale ha evidenziato, in particolare, la necessità di riportare Mussomeli quale “Capitale del Vallone” e quindi che la stessa possa avere per i prossimi cinque anni un sindaco come Pino Sorce, forte del sostegno della politica regionale, rappresentata brillantemente dall’assessore Bandiera che nel suo intervento ha tracciato le linee guida per le programmazioni future, nonché, partendo da un consuntivo importante dell’attività svolta in questi ultimi due anni e mezzo dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto, illustrando anche diverse misure a favore del settore Agricolo, Agroalimentare e Forestale.



Molti sono stati gli interventi e le istanze degli addetti ai lavori che rappresentavano le Associazioni di Categoria o semplici imprenditori agricoli o ancora operatori del settore forestale, puntuali e precise le risposte dell’Assessore Bandiera.

Infine una riflessione importante fatta dallo stesso, il quale ha spiegato ai presenti che Pino Sorce potrà certamente essere l’espressione e la sintesi della politica locale, ben collegata con i rappresentanti del Governo Regionale e Nazionale per dare il massimo contributo possibile alla città di Mussomeli.