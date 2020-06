Caltanissetta, DLF Nissa Rugby: il 6 luglio al via il camp per i ragazzi dai 4 ai 14 anni

Prenderà il via lunedì 6 luglio il camp estivo della DLF Nissa Rugby in programma fino al 31

luglio. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha organizzato un appuntamento per i bimbi dai 4 ai 14 anni: dalle ore 8,30 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, presso l’impianto polisportivo Portella della Ginestra, “Michele Amari”. Tecnici federali qualificati ed animatori per un camp a numero chiuso (50 posti) con massima attenzione alla sicurezza, alla responsabilità ed al divertimento. Non solo palla ovale ma, tante attività ludiche e di socializzazione per stare insieme ed apprezzare in valori di uno sport che racchiude fondamentali valori etici.

Iscrizioni ed info al numero 3714991259