CALTANISSETTA – Prosegue incessante l’opera di potenziamento del personale della sanità del nisseno. Giovedì 8 gennaio, hanno preso servizio altri 15 infermieri: 2 a Caltanissetta e 13 a Gela. Questi, così come i 47 entrati in servizio il 28 dicembre (31 al S.Elia di Caltanissetta e 16 a Gela), hanno sottoscritto un un contratto a tempo determinato, scadenza 30 giugno 2020. Queste misure messe in atto dalla direzione amministrativa dell’Asp, dovrebbero migliorare i servizi nell’ospedale del capoluogo nisseno e non solo.

Questi incarichi sono conferiti nelle more della definizione delle procedure di mobilità per 42 infermieri, ma l’Asp ha anche aderito alle procedure centralizzate regionali per altre, circa, 70 unità: si attendono i risultati. Nel frattempo l’immissione di forze fresche garantisce la copertura ed il miglioramento dei servizi fino al 30 giugno e se queste procedure non dovessero essere definite, i contratti saranno rinnovati. La graduatoria rimane attiva e vi si attingerà per qualsiasi emergenza dovesse presentarsi con riferimento ai nuovi infermieri.