Tre misure cautelari, una delle quali per gli arresti domiciliari, e due aziende di Gela sequestrate per un valore di 6 milioni di euro per trasferimento fraudolento di valori: e’ il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza di Gela e della Sezione di Polizia giudiziaria. Sono accusati di essere i prestanomi delle societa’ commerciali al fine di eludere le misure di prevenzione. I dettagli dell’operazione alle 11.30, in procura.