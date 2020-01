Circolazione stradale in tilt a causa della presenza di un mezzo pesante finito fuori strada e bloccatosi di traverso lungo la provinciale 19, nel territorio di Resuttano (Caltanissetta). Per i mezzi pesanti diretti da Palermo a Catania lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e’ stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremonzelli, dove e’ presente il personale di Anas per la gestione della viabilita’. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate in direzione Palermo-Catania, in base all’ordinanza Anas del 27 dicembre scorso, prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello.

Questo percorso alternativo e’ quello che Anas consiglia di percorrere a prescindere dalle condizioni di traffico e meteorologiche, in sostituzione di quello con uscita a Resuttano che prevede la percorrenza delle strade provinciali 19 e 112, dove Anas, pur non avendo diretta competenza, su richiesta delle amministrazioni locali ha provveduto ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza del piano viabile, attualmente in corso di esecuzione.