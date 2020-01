CALTANISSETTA – Si è schiantato al suolo senza possibilità di scampo. Questa la tragica fine di un giovani di 25 anni, B.L., che a Caltanissetta è rimasto ucciso durante un volo in parapendio, avvenuto nella tarda mattinata in contrada La Spia in prossimità di un viadotto della Ss640.

Alle 11,30 è arrivata una chiamata ai soccorritori del 118 da parte di una donna che accompagnava il giovane. Tre minuti dopo, alle 11,33, un elicottero del 118 si era già messo in volo dalla centrale operativa di Caltanissetta per recarsi sul posto. I soccorritori sono riusciti a localizzare la vittima tramite gps. Una località impervia quella teatro dell’incidente in cui è arrivata anche un’ambulanza insieme ai soccorritori dei vigili del fuoco.