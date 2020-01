Si sfonda il tetto del capannone e precipita di sotto, da un’altezza di circa 10-15 metri. Un ventinovenne di Aragona (Ag) e’ rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi in contrada Zaccanello, nei pressi della statale 640: la Agrigento-Caltanissetta, in territorio di Racalmuto. Il ferito e’ stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici, dopo aver effettuato visita ed esami, hanno deciso di spostare il giovane, che ha riportato un brutto politrauma, al Policlinico di Palermo. Pare che a preoccuparli maggiormente sia il trauma cranio facciale, motivo per il quale s’e’ reso necessario trasferire il ventinovenne al reparto Maxillo facciale del Policlinico. Dell’incidente si stanno occupando i carabinieri della stazione di Racalmuto. Il ventinovenne di Aragona, responsabile dell’attivita’ imprenditoriale creata all’interno di quel capannone di contrada Zaccanello, pare che fosse salito sul tetto per ispezionare la copertura. Si erano registrate, infatti, delle infiltrazioni d’acqua all’interno del capannone. Durante le verifiche, si e’ sfondata la lamiera in fibro-cemento ed il giovane e’ precipitato di sotto, finendo all’interno del capannone.