CALTANISSETTA – Festa patronale stamani al comando dei vigili urbani di Caltanissetta, in via De Gasperi, per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia municipale. Alla messa celebrata nella sala conferenze del comando, oltre ai vigili hanno partecipato anche i familiari; presenti il vicesindaco Grazia Giammusso e l’assessore alla viabilità Marcello Frangiamone. Clima disteso in seno alle forze di polizia nissene e anche in corrispondenza della notizia del rafforzamento delle unità in servizio: previste 10 assunzioni per il 2019 e altre 8 per il 2020. Il comandante Diego Peruga ha voluto comunque sottolineare: “A breve sarà consegnata un’autovettura nuova e altre due che arriveranno entro l’anno. Si tratta di 3 auto su 15 operative della Polizia municipale, mezzi che sono stati già acquistati. Per gli altri mezzi in uso abbiamo un contratto di manutenzione e tutte le auto sono costantemente monitorate”.

Sul fronte delle assunzioni, i concorsi per 10 unità di personale a valere sul 2019 sono stati già banditi e si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quattro posti sono riservati ad ufficiali, il 50 percento dei quali agli interni per le progressioni verticali. 6 posti per vigili urbani in categoria C, la metà dei quali riservati agli interni, in questo caso dipendenti comunali in categoria B che intendono transitare alla polizia municipale previo concorso.