Nella giornata di ieri i poliziotti della sezione volanti, coadiuvati da unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, hanno eseguito controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti presso istituti scolastici e il centro storico cittadino. Nel corso dei predetti servizi sono state controllate 46 persone e 32 autoveicoli. In diversi punti della città il cane antidroga della Polizia di Stato Indira ha fiutato dello stupefacente nascosto in anfratti delle mura e all’interno di contatori dell’acqua ubicati sulla pubblica via. In totale tra il vicolo Amorelli, nel quartiere Santa Croce, la via Speciale e la via San Giovanni, nel quartiere Angeli, sono stati rinvenuti e sequestrati, contro ignoti, circa 100 grammi di hashish e marijuana. Usualmente lo stupefacente è nascosto dai pusher in prossimità del luogo di spaccio, per evitare il sequestro nel caso di controlli delle forze di polizia. Due ventenni sono stati trovati in possesso di quantità minime di hashish e segnalati in Prefettura per uso personale, ex art.75 del D.P.R. 309/1990.