CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti, coadiuvati da pattuglie della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine di Palermo, su disposizione del Questore Signer, hanno eseguito controlli presso il centro storico del capoluogo, finalizzati alla prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio e degli incidenti stradali a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le pattuglie della Polizia di Stato, durante la giornata di ieri, hanno eseguito nove posti di blocco, controllando 104 persone e 59 automezzi. Ventuno le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (dieci agli arresti domiciliari e undici in regime di detenzione domiciliare). Sedici le perquisizioni personali eseguite sul posto, con esito negativo, e quattordici le contravvenzioni al codice della strada rilevate (tre per guida senza copertura assicurativa del mezzo, due per guida senza patente, due per velocità non commisurata, quattro per mancata revisione del mezzo)