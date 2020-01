La Divisione Polizia Anticrimine della questura di Caltanissetta ha emesso cinque daspo a carico di cinque nisseni tra i ventiquattro e i quarantaquattro anni. Si tratta di supporter di una squadra di calcio del capoluogo nisseno: quattro sono stati condannati per reati concernenti il porto di armi in luogo pubblico, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Uno e’ stato, invece, denunciato per un reato commesso nel corso di una manifestazione sportiva. In particolare, un ventottenne e’ stato condannato perche’ trovato nottetempo in possesso di un nunchaku, nascosto in auto nel corso di un controllo eseguito da una pattuglia della Polizia di Stato. Un ventisettenne e’ stato condannato per lo stesso reato, poiche’ in possesso di un coltello di genere vietato, nel corso di un controllo eseguito dai carabinieri. Un ventiquattrenne e’ stato condannato a seguito dell’arresto per rapina a un’anziana signora, eseguito dai poliziotti della sezione volanti. Un quarantaquattrenne e’ stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. Un ventinovenne e’ stato denunciato per aver tentato di lanciare una pietra in direzione della tifoseria rivale nel corso dell’incontro di calcio, svoltosi lo scorso 5 gennaio.