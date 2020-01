Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile si è attivato per prestare assistenza agli oltre 60 autotrasportatori bloccati sulla SP19, provinciale di Resuttano, causa incidente di un tir. Operativi oltre 20 volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta: 5 i mezzi impegnati nell’attività di soccorso ed assistenza anche grazie ad un camper attrezzato di tè e coperte, panini e acqua per tutti.

La circolazione stradale in tilt a causa della presenza di un mezzo pesante finito fuori strada, nel pomeriggio, e bloccatosi di traverso lungo la provinciale 19, nel territorio di Resuttano (Caltanissetta). Per i mezzi pesanti diretti da Palermo a Catania lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e’ stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremonzelli, dove e’ presente il personale di Anas per la gestione della viabilita’. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate in direzione Palermo-Catania, in base all’ordinanza Anas del 27 dicembre scorso, prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello.

Intorno alle 22,45 è giunta sul posto un’altra gru per rimuovere il mezzo pesante e liberare così la circolazione. Operazione che si dovrebbe concludere nella notte.