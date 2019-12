Un impulso di correnti polari sta per interessare l’Italia del sud con effetti più consistenti lungo l’Adriatico, lo Ionio, il basso Tirreno e la dorsale appenninica meridionale. Il primo fronte freddo transiterà nel corso del Sabato ma al suo seguito il continuo apporto di altri impulsi freddi manterrà il tempo instabile per tutto il weekend e in parte fino alla giornata di lunedì. A causa del netto calo delle temperature arriverà anche la neve e fino a quote relativamente basse soprattutto nella giornata di domenica. L’evoluzione sarà accompagnata da forti venti in rinforzo di Grecale e Tramontana con mari che diventeranno tutti molto mossi o agitati. Le previsioni per la regione Sicilia:

Meteo Sicilia sabato: instabilità in intensificazione sul versante tirrenico con piogge e rovesci, occasionalmente anche temporaleschi in estensione in giornata anche alle zone interne e parte della fascia ionica. In serata maltempo diffuso con piogge, temporali localmente grandinigeni e nevicate fin sotto ai 600m. Neve anche a Enna e Caltanissetta. Temperature in calo, massime comprese in pianura tra 10 e 13°C. Venti forti di Tramontana e Grecale con mari molto mossi o agitati.

Meteo Sicilia domenica: giornata spiccatamente instabile con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci sparsi e nevicate in collina fino a 500-600m. Ancora neve a Enna e Caltanissetta. Maggiori aperture sulle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Temperature in ulteriore lieve calo, massime comprese in pianura tra 9 e 12°C. Venti forti di Tramontana e Grecale con mare molto mosso o agitato.

Meteo Sicilia lunedì: Insiste una certa instabilità sull’Isola con piogge e rovesci intermittenti alternati ad ampie schiarite. Neve dai 500-600m in rialzo. Migliora poi nell’arco della notte.. Temperature in aumento, venti ancora tesi ma in attenuazione. Mari molto mossi.