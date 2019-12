CALTANISSETTA – Alberi spezzati e pali pericolanti a causa dei venti di burrasca. Decine di chiamate sono arrivate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta nel fine settimana. Uomini e mezzi sono impegnati su diversi interventi in tutta la provincia. Nel capoluogo, in via Luigi Rizzo, un albero si e’ abbattuto sulla strada rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre in via Due Fontane e’ stato necessario intervenire per mettere in sicurezza un palo della rete telefonica. Alberi su strada anche sulla SS190 a Riesi. Quattro infine gli interventi a Gela sempre per alberi su strada e pali pericolanti. A Mazzarino un palo si e’ abbattuto di fronte al cimitero. (Fonte Ansa)