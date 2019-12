CALTANISSETTA – In continuazione del già ricco programma per le ricorrenze natalizie, il Gruppo “Culto Bellezza e Impegno Sociale” della Parrocchia di Santa Flavia in Caltanissetta, seguendo le vie della cristianità e del risveglio del quartiere tutto, dopo la visita del vescovo mons. Russotto al presepe, realizzato da Leonardo Licata, su progetto di padre Gino La Placa; la presentazione del volume storico “In Honorem Divae Flaviae” del prof. Giovanni Carovello Grasta, e le celebrazioni liturgiche di elevato contenuto catechistico, nella meditazione della Nascita del nostro Salvatore, si accinge a dare vita alla terza fase delle attività natalizie 2019-2020. Infatti domenica 29 dicembre, dopo la Santa Messa vespertina, che celebra la festa della Sacra Famiglia, durante la quale saranno benedette le coppie presenti, andrà in scena il musical “A mia madre”, tratto dalle poesie di padre Gino La Placa e interpretato dal gruppo “La Presenza” di Delia, con la regia di p. Carmelo Carvello. Il sabato precedente, 28 dicembre, sono stati distribuiti pasti ai poveri e alle persone sole, in compagnia del Gruppo “Culto, Bellezza e Impegno Sociale”. Il secondo turno di distribuzione, avrà luogo sempre a Santa Flavia il 6 gennaio 2020. I libri di p. Gino La Placa e del prof. Giovanni Carovello Grasta si potranno acquistare sia in parrocchia sia nelle librerie della città. Per altre informazioni contattare il portavoce Ottavio Maria Bruno (368 7561233).