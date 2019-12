CALTANISSETTA – A coronare le numerose attività svolte al Centro Diurno Anziani dell’istituto Testasecca di Caltanissetta in occasione del S.Natale 2019, si è svolto un applauditissimo concerto del Duo “Tromba e Pianoforte” offerto da Sirio Omar Marotta e da Bernardo Cimino, che oltre ai canti natalizi si sono esibiti in pezzi di grande livello artistico di Morricone, Bach, Carl Hohne, Savard, Bordogni Bizet.

A nome del Consiglio di Amministrazione, il presidente prof. Alberto Maira, ha ringraziato i due giovani maestri per la loro grande disponibilità nei confronti degli anziani e le animatrici socio-culturali e il personale inservientistico e amministrativo per quanto hanno donato di energie, impegno e zelo in questo Natale difficilissimo per le IPAB siciliane e per quella nissena.

La novena quotidiana e il pranzo natalizio hanno solennizzato il grande evento cristiano della natività del Signore.