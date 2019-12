Caltanissetta, emergenza centro storico: crimini continui, furti negli stand di Dolce Sicily

CALTANISSETTA – Niente e nessuno è immune ai crimini che ormai quasi quotidianamente si consumano nel cuore di Caltanissetta, in centro storico. Questa volta i malviventi hanno preso di mira gli stand degli espositori del Dolce Sicily, in corso di svolgimento dal 27 al 29 dicembre nel capoluogo nisseno.

Alle 11, stamani alla riapertura, l’amara e avvilente sorpresa: immediatamente avvisate le forze dell’ordine. E’ in corso un inventario per quantificare il bottino: secondo la prima sommaria ricostruzione, oltre alle materie prime ed ad alcuni prodotti confenzionati, i delinquenti si sarebbero impossessati di un forno, un’affettatrice e strumenti di lavorazione per dolciumi. Per un quadro completo, sarà necessario attendere il completamento dell’inventario.

La notizia è stata anche comunicata all’Amministrazione; il sindaco Gambino si è recato sl luogo per sincerarsi dell’accaduto e solidalizzare con gli espositori.