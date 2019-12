CALTANISSETTA – Gero Nicoletti, è stato eletto all’unanimità Presidente della Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Caltanissetta. “Come neo presidente – ha commentato Gero Nicoletti – mi metto a disposizione della nostra prestigiosa associazione che in questo momento complesso, causato dalla pesante crisi economica, si metterà con ulteriore forza e determinazione a servizio dei propri associati. In questo momento è fondamentale fare gioco di squadra tra le diverse componenti sindacali e sul territorio. Il mio obiettivo è di dare una rappresentatività ancora più forte ed incisiva nei confronti delle istituzioni, degli amministratori pubblici e del mondo economico. Personalmente metterò a servizio della Confcommercio della provincia di Caltanissetta il mio entusiasmo e la mia esperienza. Il mio sarà un impegno civile e professionale, insomma è necessario essere insieme per ripartire. La voce delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi deve diventare più forte per essere ascoltata dalle istituzioni. A noi interessa rappresentare e affermare la funzione ed il ruolo che le imprese svolgono. Non dimentichiamo che le imprese con il loro lavoro concorrono a creare occupazione, ricchezza, sicurezza e qualità della vita nelle città. Confcommercio deve diventare la voce degli imprenditori seri ed onesti che rispettano le regole, tutelano i propri collaboratori e che hanno a cuore la propria città. Lotteremo contro ogni forma di impresa che, operando esclusivamente per il proprio business, creano concorrenza sleale mettendo in difficoltà, fino a procurarne la chiusura, gli imprenditori che rispettano le regole.«Formare, educare a un nuovo umanesimo del lavoro, dove l’uomo, e non il profitto, sia al centro; dove l’economia serva l’uomo e non si serva dell’uomo», da un discorso di Papa Francesco, deve essere il punto d’inizio del percorso della nuova Confcommercio”.