MUSSOMELI -(Dalla scuola) – L’I.I.S. “G.B. Hodierna” dall’indagine eseguita da Eduscopio per la Fondazione Agnelli per l’anno 2019 è risultato al primo posto tra gli istituti tecnici dell’indirizzo Tecnico – Economico e dell’indirizzo Tecnico-Tecnologico, della provincia di Caltanissetta.

Entrambi gli indirizzi, rispettivamente con una percentuale del 49,9% e del 41,3%, risultano primi con riferimento all’Indice di Occupazione che dice quale sia la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) su coloro che NON si sono immatricolati all’università. La Fondazione Agnelli, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo, si concentra solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.

Altro indice favorevole per l’I.I.S. Hodierna è la percentuale dei diplomati in regola che raggiunge il 58.5 % dell’Indirizzo Tecnico-Economico ed il 60.7% dell’Indirizzo Tecnico-Tecnologico.

A far data dal 2014 Eduscopio ha promosso a pieni voti l’operato dell’Istituto G.B. Hodierna riconoscendo la validità del percorso formativo ed educativo offerto ai propri studenti.

Il portale realizzato dalla Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi offre, quindi, ai ragazzi e alle loro famiglie gli strumenti per poter decidere quale percorso di studi intraprendere anche in base alle capacità di queste scuole di preparare ed orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari ed alla capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università.