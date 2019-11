CATANIA – “Ringrazio moltissimo i carabinieri e i catanesi per la solidarieta’ e l’impegno nei miei confronti”. E’ la gratitudine espressa dal 21enne blogger messicano Bernardo Logar dopo che i militari dell’Arma hanno infatti ritrovato la sua ‘Rebecca’, la Ktm 690 enduro R verde che gli era stata rubata due giorni fa davanti al B&b in cui alloggiava, vicino al Castello Ursino. In due video il blogger esprime tutta la sua felicita’ per il ritrovamento e anche per la “gentilezza dei carabinieri che mi hanno comprato una batteria nuova e l’hanno sostituita al posto di quella rubata”. Per portare con se’ un ricordo indelebile di quanto accaduto e “dell’affetto ricevuto” sulla carena della sua moto ‘Rebecca’ il 21messicano prima di ripartire da CATANIA ha incollato un’adesivo dei carabinieri che ha fatto firmare dal capitano Roberto Martina, il comandante della compagnia Piazza Dante che ha ritrovato la moto.