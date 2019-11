La consegna dei sacchetti prevede una fornitura per 3 mesi. Bisogna essere muniti di tessera sanitaria

CALTANISSETTA – Da lunedì 18 novembre, torna ad essere operativo il distributore dei sacchi per la raccolta differenziata (per le utenze servite dal “porta a porta” della zona B) posizionato presso il Comando dei Vigili Urbani di Caltanissetta in Via Alcide De Gasperi.

In seguito ad un’anomalia di natura elettrica che determinava continui corto-circuiti, nelle scorse settimane il distributore dei sacchi è stato disattivato. Ora che si è provveduto alla riparazione della sorgente elettrica che creava il problema, il distributore tornerà ad essere operativo. Si ricorda che per il ritiro dei sacchi bisogna essere muniti di tessera sanitaria. La fornitura prevista copre un arco temporale di 3 mesi, pertanto si può avere diritto a una nuova fornitura dei sacchi solo allo scadere dei tre mesi dalla consegna precedente.

DISTRIBUTORE DEI SACCHI: MODALITÀ & SUGGERIMENTI

Si raccomanda l’utenza di inserire la tessera sanitaria e attendere che le lamine in metallo si aprano del tutto: solo dopo aprire lo sportello e ritirare la fornitura. Si tratta di una lievissima attesa di pochi secondi. Tempo tecnico necessario per evitare che il distributore si inceppi.

Sebbene incolpevole per l’accaduto del guasto tecnico, Dusty si scusa con gli utenti per il disagio occorso in queste settimane e invita la cittadinanza alla massima collaborazione, anche nella corretta modalità di ritirare i sacchi.