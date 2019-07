MARIANOPOLI – Fa sul serio il primo cittadino Salvatore Noto che mette in pratica ciò che prevede il codice dell’Ambiente. Ne ha dato notizia sul social: “ È di 600,00 euro, stavolta la multa comminata per abbandono di rifiuti a norma dell’art. 255 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Devo ringraziare il cittadino che mi ha segnalato l’abbandono e i Carabinieri della Stazione di Marianopoli che sono prontamente intervenuti su mia richiesta. Non possiamo tollerare di pagare il servizio di porta a porta di ritiro della spazzatura per poi assistere a scene del genere. È un gesto di inciviltà e va punito.

Stiamo facendo enormi passi avanti nella raccolta differenziata e non ci faremo rallentare dalla cattiva volontà di pochi individui resistenti al cambiamento”.