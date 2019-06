SAN CATALDO. Un grandissimo evento la diretta Rai della messa solenne del vescovo mons. Mario Russotto in occasione del 280° anniversario della dedicazione della chiesa Madre. In occasione della solennità dell’ascensione del Signore, Mons. Mario Russotto (nella foto), durante la Santa Messa di ringraziamento per il 280° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo (CL) in diretta su RAI 1, ha proposto un’omelia oltremodo significativa per la quale la Comunità della Chiesa Madre sancataldese ha inteso ringraziarlo <per la Parola spezzata e l’Eucaristia donata, sia per noi che per i milioni di telespettatori, soprattutto anziani, ammalati, chi non può raggiungere una chiesa, chi si trova in ospedale o nelle case di riposo, i carcerati; un servizio utile per quanti, per gravi e svariati motivi non possono partecipare alla Celebrazione Eucaristica domenicale>. La Chiesa Madre ha anche espresso <Un vivo ringraziamento anche alla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), in particolare all’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali (UCS) che ha accolto l’invito a trasmettere l’Eucaristia dalla Chiesa Madre per l’evento del 280° anniversario della sua Dedicazione, oltre che un grazie anche alla Rai, Radiotelevisione Italiana. Tutto a gloria di Dio e della Chiesa e per l’edificazione delle anime>.