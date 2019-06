MUSSOMELI – Nuovo Presidente, da qualche mese, ed esattamente dall’11 marzo di quest’anno, degli “Amici di San Francesco”, è l’architetto Gero Amico. Unitamente al gruppo e le altre realtà della chiesa francescana, è impegnato, in questi giorni, per la prossima ricorrenza della festa di Sant’Antonio di Padova, la cui giornata liturgica ricade il prossimo 13 giugno e venerato, appunto nella centralissima chiesa di Piazza Umberto. Nuova guida, dunque, per il pluridecennale sodalizio francescano, che affonda le sue radici al 1980, allorquando il Guardiano del convento Padre Nicola Mulè, parlando con gli assidui frequentatori della chiesa, decisero insieme di costituire un’associazione, chiamata appunto “Amici di San Francesco”, per un cammino di spiritualità francescana. Un inizio che ben presto raccolse numerose adesioni e partecipazione. Elaborarono ed approvarono lo statuto e Totò Montagnino ne fu il primo Presidente. Un’associazione dunque per sperimentare l’impegno cristiano, ecclesiale e sociale che ha visto il radicamento nel territorio e la nomina del nuovo Presidente Gero Amico è la riprova. Da dire che si sono alternati, come guida spirituale degli iscritti “Amici di S. Francesco” Padre Nicola Mulè, Padre Pietro Arcoleo, Fra Daniel Moraru, Padre Antonio Caruso, P. Luis Cazar de Oliveira ed attualmente Padre Valdecir Zanata. E’ bene sottolineare che si tratta di un organismo assai attivo che collabora con la chiesa ed anche con le istituzioni locali.(foto di gruppo; dall’archivio)