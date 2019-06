MUSSOMELI – Il motto dell’Associazione ViVi, “Sorridere si può”, torna a farsi sentire e a dimostrare quanta verità si nasconde dietro a tali semplici parole. I soci dell’Associazione ne sono da sempre stati fermamente convinti e questo li ha spinti ad operare, con sempre maggiore forza e determinazione, nel sociale, aiutando i più deboli, anziani e bambini, e volgendo la loro attenzione a quelle realtà che di loro si occupano. L’Associazione nasce nel 2014 e da allora molte sono state le dimostrazioni che “sorridere si può” anche nei momenti più bui e di difficoltà. Testimone di ciò è la nascita stessa di questa realtà associativa, che da un evento tragico ha saputo trasformare il dolore in tante iniziative positive a vantaggio di chi soffre. La realtà ospedaliera è stata già in passato tra quelle cui l’Associazione si è rivolta, ed oggi torna ad essere presa in considerazione. Con un progetto portato a temine, infatti, nel 2015, l’Associazione ha donato un saturimetro con rilevatore pediatrico e un termometro a contatto al reparto di pediatria del Presidio Ospedaliero “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli. Oggi l’Associazione si rivolge nuovamente a questa realtà e comunica con grande gioia la donazione ai reparti di ortopedia e pronto soccorso di nuove utili attrezzature, che verranno messe a disposizione per l’intervento in determinati contesti. Le attrezzature in questione per quanto riguarda il reparto di ortopedia, sono un podocolor per posturologia e diagnostica dell’analisi del piede, cui si aggiunge un’apparecchiatura per ionoforesi, elettrostimolazione ed elettroterapia. Ad uso del pronto soccorso sarà invece donato un monitor multiparametrico per adulti e per uso pediatrico. La donazione è prevista nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, presso i locali dell’ospedale alle ore 17.00. L’impegno dell’Associazione, dunque, è costante e gli instancabili soci, soddisfatti del loro operato, ringraziano anche tutti coloro che con la loro generosità contribuiscono a realizzare ogni nuovo progetto. Sempre più convinti che “Sorridere si può” anche nelle situazioni difficili, i soci continueranno a proporre e sostenere progetti volti ad aiutare coloro che più di tutti hanno bisogno di sorrisi e di serenità.