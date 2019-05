Ultimo week end di maggio bagnato di un’insolita primavera in tutta Italia. Il maltempo è in arrivo anche in Sicilia dove il sole di questi giorni lascerà il posto a nuvole e piogge già da sabato mattina. Le temperature, secondo i meteorologi, scenderanno di qualche grado ma sarà il cielo plumbeo a fare da padrone nei prossimi giorni.

La situazione dovrebbe migliorare dalla giornata di martedì quando anche le temperature risaliranno.

E l’instabilità potrebbe essere la caratteristica anche della prossima estate. Sempre secondo gli esperti si verificheranno eventi estremi: caldo secco e forti locali precipitazioni. I maggiori esperti di meteo in Italia però mettono in guardia da app e fake news non professionali che creano allarmismi.

Fare previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come ‘sarà l’estate più brutta’, vanno presi con le pinze”, ha detto Antonello Pasini, ricercatore del CNR e docente di Fisica del clima presso l’Università Roma Tre, durante il convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma.

“Ma che ci sia un rischio crescente di fenomeni estremi è un dato di fatto”, avverte. “La temperatura del mare sempre più alta – precisa – aumenta l’evaporazione, più vapore significa nuvole pesanti e cariche, che provocano precipitazioni più intense. Inoltre, il surriscaldamento del mare significa più energia immessa nell’atmosfera, che viene scaricata sul territorio con i disastri che tutti vediamo”. (Fonte gds.it)