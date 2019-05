PALERMO – Complessivamente, nelle nove province siciliane, le strade provinciali si estendono per 14.717 chilometri, “in gran parte percorsi precari e dissestati”. Sulla carta esiste “un piano d’interventi straordinario per rimettere in sesto 70 strade, che può giovarsi di 100 milioni messi a disposizione da patto per il Sud e accordo di programma quadro, ma il dato è che la viabilità secondaria resta uno dei talloni d’Achille della Regione ed è, al momento, un freno tirato sullo sviluppo dell’Isola”. E’ la fotografia della viabilità secondaria dell’isola tracciata dalla Cisl Sicilia nel suo libro bianco sulle infrastrutture presentato oggi a Palermo. Il sindacato evidenzia, area per area, la rete provinciale e le risorse per ora disponibili. Su Palermo sono 2.624 chilometri con 11 interventi previsti per 17.275 milioni; a Catania 1.911 chilometri con 8 interventi in programma per 16.610 milioni. A Messina sono 2.102 chilometri con 9 interventi per 17.243 milioni; a Trapani 1.311 chilometri con 9 interventi per 13.556 milioni; a Agrigento 1.447 chilometri e 4 interventi previsti per 3.400 milioni; a Caltanissetta 1.527 chilometri, 10 interventi attesi per 6.580 milioni; a Enna 1.373 chilometri e otto interventi programmati per 8.100 milioni. Infine a Ragusa sono 868 chilometri con 6 interventi per 5.240 milioni e a Siracusa 1.554 chilometri per i quali sono stati messi in conto 5 interventi per 11.133 milioni.