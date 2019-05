RIESI – Nella serata di mercoledì 30 maggio, nel corso dei servizi per il controllo del territorio, la repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Riesi hanno proceduto al controllo di un veicolo con tre giovani a bordo. Vedendo il nervosismo dei tre ragazzi i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti procedendo alle perquisizioni personali estendendole anche al veicolo, rinvenendo oltre un etto di hashish. La perquisizione è stata estesa anche alle loro abitazioni dove è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per la pesatura e il taglio. I tre giovani, P.V. di anni 24, R.G. di anni 21 e C.G. di anni 20, tutti di Riesi, sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito i rei sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta in attesa di giudizio.